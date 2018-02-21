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Депутата-коммуниста брянской облдумы исключили из КПРФ за критику Грудинина

Политика
21 февраля, 18:46 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 21, февраля. /ТАСС

Ранее Сергей Антошин заявил в интервью Первому каналу, что Грудинин был навязан партии

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БРЯНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Бюро Брянского обкома КПРФ приняло решение исключить из рядов партии депутата Брянской областной думы Сергея Антошина за критику в адрес кандидата в президенты КПРФ Павла Грудинина. Как сообщается в среду на официальном сайте брянского отделения КПРФ, в интервью Первому каналу Антошин сказал, в частности, что Грудинин был навязан партии.

Сюжет о кандидате в президенты РФ от КПРФ Грудинине был показан в программе "Воскресное время" на Первом канале 18 февраля. 

"Бюро обкома КПРФ приняло решение исключить Антошина С.С. из рядов КПРФ за грубое нарушение пп. 2.4 Устава КПРФ", - говорится в сообщении.

"Я не высказывался, что я лично против Грудинина. Я говорил, что мне мои избиратели, рядовые члены КПРФ, задают вопрос, почему за столько лет партия всегда на втором месте и у нас нет собственного лидера, что нам навязали его извне", - пояснил свою позицию Антошин в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что не раз критиковал руководство брянского обкома КПРФ за то, что на выборах в регионе не выдвигаются кандидаты от партии. "В 2015 году, когда у нас в области были выборы губернатора, брянский обком не выдвинул кандидата на [должность] губернатора", - сказал Антошин.

Депутат отметил, что на заседании обкома КПРФ ему предъявили обвинения в нарушении партийной дисциплины, отметив, что все подобные высказывания должны вначале утверждаться на уровне ЦК партии. В сообщении брянского обкома КПРФ также отмечалось, что член партии не должен делать никаких высказываний, в том числе и критических, "до принятия решения".

Антошин отметил, что продолжит работу в облдуме в качестве независимого кандидата, так как был избран по одномандатному округу и не теряет места как депутат.

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Грудинин, Павел Николаевич
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