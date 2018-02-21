Лавров прибыл в Сербию, где проведет переговоры с Вучичем

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду вечером прибыл в Сербию с двухдневным рабочим визитом. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этот же день глава российского дипведомства будет принят президентом республики Александаром Вучичем. На этой встрече, как ожидается, будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация на Балканах и общеевропейская проблематика. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Лавров прилетел в Белград из Любляны, где в ходе рабочего визита провел переговоры со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем, а также был принят президентом республики Борутом Пахором.