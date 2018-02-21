Эксперт: Грудинин закрыл себе возможности для назначения в правительство после выборов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин не имеет шансов на назначение в правительство России после президентской кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя публикации СМИ о том, что Грудинин якобы после выборов может получить назначение в кабмине или выдвинуться на пост губернатора Подмосковья.

По мнению Смирнова, нынешний кандидат в президенты от КПРФ в будущем "сможет стать депутатом Госдумы", однако "с назначаемыми должностями у Грудинина [возникнут] сложности" - в том числе, из-за информации о счетах и родственниках за границей. Глава Института политической социологии назвал ошибкой Грудинина то, что тот не рассказал о своих зарубежных счетах и "не сделал себя прозрачным", а также не отдал свои сбережения КПРФ и не стал ее главным спонсором. "Вообще, уйдя в публичную политику и выдвинувшись кандидатом в президенты, он себе по крайней мере закрыл возможность идти в правительство - потому что, ну зачем назначать публичного политика? В правительстве надо работать", - подчеркнул эксперт.

Как считает Смирнов, вопрос о том, что Грудинин может занять кресло премьера, "вообще не обсуждается, это не тот уровень". Очень спорным вариантом политологу представляется и возможность назначения Грудинина главой аграрного ведомства. "Я не думаю, что это возможно: именно по той причине, что [у Грудинина есть] родственники за границей, и могут быть интересы, которые пересекаются. У нас сейчас сложное время и сельскохозяйственное направление тоже становится стратегическим, здесь связи с Западом не приветствуются", - подчеркнул Смирнов.

Выдвинуться же на пост губернатора Московской области Грудинину никто не сможет запретить, однако, по мнению эксперта, нынешний кандидат в президенты от КПРФ в этом случае хотел бы рассчитывать на поддержку "Единой России", "а это маловероятно". "Как самовыдвиженец [на губернаторских выборах] он шансов не имеет", - уверен политолог.

Как сообщил во вторник портал Life.ru, сын кандидата на пост президента РФ от КПРФ Артем Грудинин владеет недвижимостью в Латвии и несколько лет назад получил латвийский вид на жительство.

На прошлой неделе зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев напомнил, что Грудинин дважды представлял в ЦИК заявления о закрытии всех счетов в заграничных банках. В то же время он отметил противоречие между документами, поданными кандидатом в ЦИК, и информацией, представленной налоговой службой.

Президентские выборы

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. По итогам регистрации за президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").