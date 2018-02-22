Зампред комитета ГД ожидает сложностей при голосовании на выборах президента РФ на Украине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Сложности могут возникнуть при организации голосования на выборах президента РФ на территории Украины, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий.

"Что касается Украины, то мы с вами видим, что происходит с нашими объектами Россотрудничества. Это звенья одной цепи: в Америке отобрали имущество, здесь разгромили здание Россотрудничества - это все идет по одному сценарию. Конечно, на Украине очень тяжело организовать выборы... мы переживаем за наших соотечественников", - сказал Водолацкий корреспонденту ТАСС.

Депутат не исключает провокаций во время выборов на территории Украины. "Мы понимаем, какие последствия [могут быть], особенно для лиц пожилого возраста. Поэтому мы максимально проводим разъяснительную работу среди соотечественников. Как там будут проходить выборы, конечно, тяжело сегодня спрогнозировать", - сказал он.

По словам Водолацкого, рабочая группа ЦИК РФ уже несколько раз проводила заседание по вопросам голосования граждан РФ, находящихся за границей, в том числе обсуждался вопрос организации выборов на территории Украины.

Как сообщалось в начале февраля, Россия направила в министерство иностранных дел Украины ноту об открытии четырех избирательных участков на украинской территории для обеспечения участия россиян в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Кроме того, украинскую сторону попросили обеспечить соответствующие меры безопасности во время голосования.

По данным российского посольства на Украине, избирательные участки планируется открыть в помещениях посольства России в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.