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В ЦИК не видят возможности математическими методами выявить нарушения на выборах

Политика
28 февраля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Мотивы человека невозможно уложить в математическую модель, считает член Центризбиркома Евгений Шевченко

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ пока не видит возможности установить нарушения на выборах с помощью математических методов. Об этом в среду сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

"После соответствующих публикаций очень внимательно Центральная избирательная комиссия изучала соответствующие материалы, мы пытались установить соответствие количества поступающих жалоб и математическое распределение. Но соответствующей корреляции мы не обнаружили", - сказал он, выступая на заседании круглого стола в Общественной палате РФ, где обсуждались статьи ученых о том, что данные математического анализа свидетельствуют о нарушениях на выборах в России.

Член ЦИК вообще считает маловероятным возможность описывать электоральное поведение с помощью математических моделей. "Я думаю, вряд ли возможно человеческое поведение, а самое главное - мотивы принятия того или иного решения - уложить в математическую модель, и все эти [математические] кривые - средняя температура по больнице", - полагает он. При этом Шевченко добавил, что "если математикам удастся установить четкую зависимость между математическим распределением и нарушением действующего законодательства, это будет полезно".

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