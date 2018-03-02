Захарова: в одной из тюрем Багдада содержатся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. В одной из тюрем Багдада содержатся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей, предположительно, граждане РФ. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, в настоящее время в одной из тюрем Багдада наравне с гражданками и детьми из других стран содержатся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей. Они, предположительно, могут являться гражданами РФ", - сказала она.

По словам Захаровой, женщины находятся под следствием, до окончания которого им запрещены контакты с посторонними лицами, в том числе с иностранными дипломатами. "Поэтому доступ к ним для сотрудников российского посольства в Багдаде пока закрыт", - сообщила дипломат, отметив, что в Москве ожидают подвижек в позиции иракской стороны по этому вопросу.

Посольство России в Багдаде, продолжила она, проводит работу по выявлению гражданства этих лиц, обстоятельств их прибытия и пребывания в Ираке, а также причин ареста. "В соответствующие министерства, ведомства Ирака направлены дипломатические ноты с просьбами о посещении тюрьмы сотрудниками консульского отдела нашего посольства в Багдаде в соответствии с международными нормами, - уточнила Захарова. - В случае установления российского гражданства этих женщин планируется обеспечить соблюдение их прав на защиту в суде силами местных адвокатов и подачу апелляции в случае вынесения суровых приговоров".

Что касается детей, отметила она, то иракские власти не возражают против их возвращения на родину при условии правильного оформления соответствующих документов в России и их передачи посольством в Багдаде в местные судебные органы.

"С лета 2017 года и по настоящее время из Ирака и Сирии в Россию возвращены 24 женщины и 73 ребенка", - резюмировала дипломат.