Спецназ Росгвардии обезвредил более 160 вооруженных группировок в 2017 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии провели более 27 тыс. спецопераций в прошлом году, в ходе которых освобожден 31 заложник. Об этом журналистам сообщил первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Только в прошлом году специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии провели более 27 тыс. спецопераций, в результате которых освободили 31 заложника", - сказал он.

Меликов подчеркнул, что в прошлом году бойцами спецназа СОБР обезврежено более 160 вооруженных группировок. "Обезврежены более 160 вооруженных групп, задержаны 13 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений", - отметил он.

Совместно с коллегами из других силовых структур в прошлом году изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 600 кг наркотиков, добавил первый замглавы Росгвардии.