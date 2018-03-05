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Спецназ Росгвардии обезвредил более 160 вооруженных группировок в 2017 году

Политика
5 марта, 15:40 UTC+3 МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Всего было проведено более 27 тыс. спецопераций

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Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов

Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии провели более 27 тыс. спецопераций в прошлом году, в ходе которых освобожден 31 заложник. Об этом журналистам сообщил первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Только в прошлом году специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии провели более 27 тыс. спецопераций, в результате которых освободили 31 заложника", - сказал он.

Меликов подчеркнул, что в прошлом году бойцами спецназа СОБР обезврежено более 160 вооруженных группировок. "Обезврежены более 160 вооруженных групп, задержаны 13 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений", - отметил он.

Совместно с коллегами из других силовых структур в прошлом году изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 600 кг наркотиков, добавил первый замглавы Росгвардии.

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