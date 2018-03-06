Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр по примирению: гуманитарный коридор из Восточной Гуты теперь открыт и для боевиков

Политика
6 марта, 15:32 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА

Представитель Центра Владимир Золотухин уточнил, что членам незаконных вооруженных формирований разрешено иметь при себе личное оружие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 6 марта. /ТАСС/. Сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей населенного пункта Дума, но и для боевиков, которым предложено выйти из района вместе с семьями, сообщил журналистам во вторник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сегодня с 9 до 14 часов (10:00-15:00 мск - прим. ТАСС) была введена в действие очередная - восьмая - "гуманитарная пауза". На этот раз гуманитарный коридор был открыт не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков с их семьями. При этом членам незаконных вооруженных формирований разрешено иметь при себе личное оружие", - сказал он.

По словам Золотухина, на данный момент выхода мирных жителей не зафиксировано.

В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выразил готовность гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей, если те не хотят выпускать из удерживаемых районов мирных жителей. "Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром по примирению", - указывалось в сообщении. В нем отмечалось, что членам вооруженных группировок будет предоставлен транспорт и обеспечена охрана по всему маршруту движения.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама