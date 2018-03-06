Центр по примирению: гуманитарный коридор из Восточной Гуты теперь открыт и для боевиков

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 6 марта. /ТАСС/. Сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей населенного пункта Дума, но и для боевиков, которым предложено выйти из района вместе с семьями, сообщил журналистам во вторник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сегодня с 9 до 14 часов (10:00-15:00 мск - прим. ТАСС) была введена в действие очередная - восьмая - "гуманитарная пауза". На этот раз гуманитарный коридор был открыт не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков с их семьями. При этом членам незаконных вооруженных формирований разрешено иметь при себе личное оружие", - сказал он.

По словам Золотухина, на данный момент выхода мирных жителей не зафиксировано.

В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выразил готовность гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей, если те не хотят выпускать из удерживаемых районов мирных жителей. "Неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями, гарантируется российским Центром по примирению", - указывалось в сообщении. В нем отмечалось, что членам вооруженных группировок будет предоставлен транспорт и обеспечена охрана по всему маршруту движения.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками: как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, а также силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой.