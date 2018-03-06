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Более 1 млн россиян подали интернет-заявления о смене участка для голосования

Политика
6 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Предоставление онлайн-услуги завершится за дней дней до президентских выборов

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 1 млн заявок уже подали граждане России через портал госуслуг для голосования на выборах президента РФ не по месту регистрации, а по месту пребывания. Об этом сообщил вице-президент "Ростелекома" Артемий Прокопенко на круглом столе "Цифровые технологии на выборах", который прошел в ТАСС.

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"В этом году [механизм] "Мобильный избиратель" мы масштабно внедрили на выборах президента. Там буквально два клика - и ты можешь проголосовать там, где удобно. Буквально сегодня ночью мы перевалили за 1 млн заявлений", - сказал Прокопенко.

Он напомнил, что предоставление этой онлайн-услуги завершится за дней дней до президентских выборов. "Я думаю, что активность еще будет. Наверное, 1,2-1,3 млн получится (интернет-заявлений от избирателей о смене участка для голосования)", - отметил вице-президент "Ростелекома".

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно сделать также в любой участковой избирательной комиссии. В понедельник член ЦИК РФ Александр Клюкин сообщил, что заявления о желании проголосовать по месту нахождения подали 2 млн 242 тыс. человек.

По прогнозу Прокопенко, количество избирателей, подавших заявления о голосовании по месту пребывания, может достигнуть 3 млн.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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