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Захарова: дипломатов при исполнении в зарубежных аэропортах досматривают наряду со всеми

Политика
6 марта, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

По словам официального представителя МИД, подобный тотальный досмотр связан с ростом терроризма в мире

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российских дипломатов в зарубежных аэропортах досматривают наряду со всеми. Как отметила она во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы", проверяют даже заместителей министров и послов.

"Где-то лет 10 назад начали досматривать и заместителей министров, и даже послов. Говорится, причем во многих странах: "Вы, пожалуйста, выньте те самые документы, которые не подлежат досмотру (дипломатическую почту - прим. ТАСС)". А все остальное - вопросы безопасности", - отметила Захарова.

В целом, пояснила она, согласно Венским конвенциям, багаж выезжающего с дипломатическим паспортом "в теории не досматривался". "Малейшее прикосновение к этому [грузу] влекло ноты протеста, - сказала дипломат. - Это все давно не работает". По ее словам, подобный тотальный досмотр связан с ростом терроризма в мире.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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