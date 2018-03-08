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Лавров сообщил, что президенту Зимбабве передали послание Путина

Политика
8 марта, 12:24 UTC+3 ХАРАРЕ /Зимбабве/ 8, марта. /ТАСС

В послании выражается поддержка в усилиях руководства страны по стабилизации внутриполитической обстановки, отметил глава МИД РФ

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ХАРАРЕ /Зимбабве/, 8 марта. /ТАСС/. Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве было передано послание президента РФ Владимира Путина, в котором выражена поддержка усилиям руководства по стабилизации обстановки в республике. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается тех посланий, которые мы от имени президента Путина сегодня передали президенту Мнангагве, то, прежде всего, это выражение поддержки в усилиях руководителя Зимбабве по стабилизации внутриполитической обстановки, по консолидации общества и по развитию всестороннего сотрудничества с теми странами, которые готовы помогать Зимбабве в решении стоящих перед этой страной целей", - сказал Лавров по итогам встречи с главой Зимбабве.

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Персоны
Мнангагва, Эммерсон Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Зимбабве
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