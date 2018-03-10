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Путин заявил, что никогда не встречался с Трампом до его участия в выборах в США

Политика
10 марта, 5:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Президент России отметил, что в США есть те, кто мешают лидеру страны нормализовать связи с РФ

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не встречался с нынешним главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом до участия последнего в выборах в США. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в пятницу в переводе на английский язык.

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"Нет, я никогда не был с ним знаком до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру [на выборах в США]", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что Трамп побывал в России (в 2013 году на конкурсе "Мисс Вселенная - 2013") еще до того, как стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии . "Я даже не знал, что он был здесь, - сказал российский президент, добавив, что узнал о самом факте приезда бизнесмена лишь позже. - Я понятия не имел, что он был в России".

Он опроверг информацию о том, что якобы встречался с республиканцем, когда тот был в Москве. "Я даже не разговаривал с ним по телефону, либо же иным образом", - подчеркнул Путин.

Российский лидер считает, что Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, но есть силы, которые ему мешают. Говоря об отношениях между США и РФ, Путин отметил: "Не мы навесили на вас ярлык врага. Вы на парламентском уровне, на уровне Конгресса, приняли решение и включили Россию в список ваших врагов".

"Почему вы так поступили? Разве мы ввели санкции против США? США ввели санкции против нас", - заключил президент РФ.

Путин выступил за нормализацию отношений между государствами. "Послушайте, давайте спокойно сядем, поговорим и разберемся, - подчеркнул он. - Я считаю, что действующий президент хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать".

Президент добавил, что Россия готова обсуждать с США любые вопросы, в том числе касающиеся ракет. "Мы готовы когда угодно обсудить любые вопросы, включая ракеты, киберпространство и контртерроризм", - отметил он.

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Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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