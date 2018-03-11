Путин в Краснодаре займется вопросами сельского хозяйства и АПК

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 12 марта 2018 года рабочую поездку в Краснодар. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Работа главным образом будет сконцентрирована на теме сельского хозяйства и АПК. Глава государства в частности ознакомится с работой Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко, сотрудники которого уже более ста лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений", - сообщила пресс-служба.

Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.