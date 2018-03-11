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Путин в Краснодаре займется вопросами сельского хозяйства и АПК

Политика
11 марта, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Президент России 12 марта посетит Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко и примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 12 марта 2018 года рабочую поездку в Краснодар. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Работа главным образом будет сконцентрирована на теме сельского хозяйства и АПК. Глава государства в частности ознакомится с работой Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко, сотрудники которого уже более ста лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений", - сообщила пресс-служба.

Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

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