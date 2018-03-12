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Собчак назвала решение участвовать в выборах президента самым сложным в жизни

Политика
12 марта, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Это решение делит жизнь "на до и после", считает кандидат

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Телеведущая и журналист Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России, назвала решение участвовать в выборах самым сложным решением в жизни.

"Честно могу сказать, не потому, что сейчас идет кампания, самое сложное, наверное, решение в жизни - это решение принять участие в этой избирательной кампании", - сказала она в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Это решение, по словам Собчак, делит жизнь "на до и после". "Это водораздел, после которого ты запускаешь некую цепочку событий, которая может привести тебя в самые неожиданные и, честно говоря, неприятные ситуации", - отметила она.

Собчак сказала, что хотела участвовать в политической жизни и участвовала в ней с 2011 года. В итоге она поняла, что "можно всю жизнь просидеть, комментируя чужую политическую активность", и "правильной ситуации в России для начала политической карьеры не будет никогда". Поэтому Собчак решила выдвинуться на выборы президента.

Собчак баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Выборы президента России пройдут 18 марта.

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