Собчак назвала решение участвовать в выборах президента самым сложным в жизни

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Телеведущая и журналист Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России, назвала решение участвовать в выборах самым сложным решением в жизни.

"Честно могу сказать, не потому, что сейчас идет кампания, самое сложное, наверное, решение в жизни - это решение принять участие в этой избирательной кампании", - сказала она в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Это решение, по словам Собчак, делит жизнь "на до и после". "Это водораздел, после которого ты запускаешь некую цепочку событий, которая может привести тебя в самые неожиданные и, честно говоря, неприятные ситуации", - отметила она.

Собчак сказала, что хотела участвовать в политической жизни и участвовала в ней с 2011 года. В итоге она поняла, что "можно всю жизнь просидеть, комментируя чужую политическую активность", и "правильной ситуации в России для начала политической карьеры не будет никогда". Поэтому Собчак решила выдвинуться на выборы президента.

Собчак баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Выборы президента России пройдут 18 марта.