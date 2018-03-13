В ЦИК опровергли возможность проголосовать повторно, прикрепившись к другому участку

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проголосовать на выборах президента РФ 18 марта можно только на том участке, к которому избиратель прикрепился изначально, первый раз подав заявление. Об этом сообщил во вторник зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Ранее блогер Алексей Навальный сообщил, что один из сотрудников его штаба смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания.

"Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он отметил, что если человек попытается проголосовать повторно, его может "ждать Следственный комитет". Булаев напомнил, что уголовная ответственность за данное нарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На сегодняшний день, по данным ЦИК, к участкам не по месту регистрации прикрепились 4,7 млн человек.