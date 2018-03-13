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Экипаж десантного корабля "Азов" Черноморского флота досрочно проголосовал на выборах

Политика
13 марта, 19:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Проголосовали более 100 моряков

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Экипаж большого десантного корабля "Азов" Черноморского флота досрочно проголосовал на выборах президента РФ, так как в день выборов будет находиться в дальнем походе. Об этом во вторник сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

"Экипаж большого десантного корабля "Азов" Черноморского флота досрочно проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Голосование состоялось на одном из избирательных участков в городе Новороссийск, где в настоящее время находится корабль. Более 100 моряков заранее отдали свои голоса, так как непосредственно в день выборов экипаж будет находиться в дальнем походе", - сообщил Трухачев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 11 марта досрочно проголосовало 550 военнослужащих. Это, как пояснил Трухачев, экипажи фрегата "Адмирал Эссен", других кораблей и судов обеспечения ЧФ, которые 18 марта будут выполнять задачи в море. Он отметил, что таким образом с учетом сегодняшнего голосования в Новороссийске, в выборах президента приняли участие все моряки-черноморцы, которые в день голосования будут выполнять боевые задачи в море.

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