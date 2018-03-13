Памфилова готова встретиться с Навальным и его сторонниками

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с критикующим ее и деятельность Центризбиркома блогером Алексеем Навальным, которого считает "политическим шалуном", и его сторонниками.

"Я готова, я обещала с ними встретиться. Вот 1,5 месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться, только сегодня до Любови Соболь [сотрудницы фонда Навального] дозвонился. Пусть приходит, наши специалисты все подробно объяснят", - сказала она во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы", уточнив, что встреча может состояться 15 марта.

Ранее ЦИК не аккредитовал для работы на участках представителей созданного сторонниками Навального издания "Левиафан", которые собирались наблюдать за выборами. Издание было ликвидировано по решению суда. Также не аккредитованы Центризбиркомом сотрудники издания "Молния", среди которых много представителей движения "Голос".

По мнению Памфиловой, аккредитация наблюдателей на участки под видом сотрудников СМИ - "ущербный механизм, потому что у представителей СМИ в два раза меньше полномочий, чем у наблюдателей". "Сейчас у них у всех - и у представителей Навального, и "Голоса" - есть легальная полноценная возможность быть полноценными наблюдателями через кандидатов или через общественные палаты - федеральную, региональные", - отметила она.

Памфилова подчеркнула, что "Навальный шесть дней трубит о том, что ЦИК собирается фальсифицировать выборы", поэтому не аккредитовал наблюдателей от "Левиафана". "А мы еще не давали ему отказ, только вчера [секретарь ЦИК] Майя Владимировна Гришина подписала. То есть они заведомо знали, что их "Левиафана" с августа прошлого года нет в реестре", - возразила она.\

"Он политический шалун, простите, а не политик. Так нельзя, надо же проверять, если вы рассчитываете на серьезную политику. Я даже на него сердиться не могу", - добавила Памфилова.