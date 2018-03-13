Посольство РФ в Великобритании: родные Глушкова не обращались в диппредставительство

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Ни родные, ни законные представители скончавшегося в Лондоне Николая Глушкова не обращались в посольство России в Великобритании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Ни родные, ни законные представители Глушкова, ни представители британских властей в посольство не обращались на данный момент", - сказал представитель посольства.

Николай Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции.

В 1989-1991 годах он занимал пост начальника отдела, затем - заместителя гендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. В 1991-1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.