Источник: посол Великобритании еще раз был в МИД РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду еще раз приезжал в МИД РФ для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Посол Великобритании был еще раз в МИД РФ", - сказал собеседник.

Британский дипломат в первый раз был вызван на Смоленскую площадь 13 марта. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил ему решительный протест и подчеркнул, что действия Лондона носят откровенно провокационный характер. Титов указал, что для получения ответов на вопросы Лондона по делу Скрипаля, британской стороне следует их направить по предусмотренным международным правом каналам, а на ультиматумы ответа не будет.