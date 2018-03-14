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Источник: посол Великобритании еще раз был в МИД РФ

Политика
14 марта, 15:31 дата обновления: 14 марта, 15:53 UTC+3

Лори Бристоу приезжал на Смоленскую площадь для обсуждения дела Сергея Скрипаля

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду еще раз приезжал в МИД РФ для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Посол Великобритании был еще раз в МИД РФ", - сказал собеседник.

Британский дипломат в первый раз был вызван на Смоленскую площадь 13 марта. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил ему решительный протест и подчеркнул, что действия Лондона носят откровенно провокационный характер. Титов указал, что для получения ответов на вопросы Лондона по делу Скрипаля, британской стороне следует их направить по предусмотренным международным правом каналам, а на ультиматумы ответа не будет.

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Персоны
Титов, Владимир Геннадиевич Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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