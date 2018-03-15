Собчак назвала реакцию Великобритании на дело Скрипаля политически мотивированной

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Реакция британского премьер-министра Терезы Мэй на "дело Скрипаля" - выдвижение ультимативных требований и введение ограничительных мер против России - политически мотивирована. Такое мнение в интервью телеканалу CNN высказала кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак.

"Я думаю, это в первую очередь политическое решение, потому что мы все помним, что несколько лет назад такая же история произошла с Литвиненко, еще одним сотрудником КГБ, которого отравили в Лондоне - но в тот раз ничего не произошло. Так что мой вопрос к Терезе Мэй - почему? Почему вы задействуете двойные стандарты? Почему после отравления Литвиненко не было никаких ультиматумов к России, а сейчас, когда политическая ситуация изменилась, к этому случаю подходят совершенно по-другому?" - прокомментировала Собчак.

"Продекларированное Терезой Мэй решение очень жесткое... Я думаю, что ЕС, Великобритания, США должны наказывать людей, которые работают в правительстве, тех, которые ответственны за войны, которые ведет Россия в разных частях мира, но не нужно наказывать народ", - также добавила кандидат в президенты.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.