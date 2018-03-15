Почти 54 тыс. избирателей в Приморье проголосуют не по месту жительства

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Более 54 тыс. избирателей в Приморском крае подали заявления на возможность проголосовать вдали от своего избирательного участка на выборах президента России 18 марта. Об этом журналистам во Владивостоке сообщила председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

"У нас в период с 31 января по 12 марта во все избирательные комиссии и МФЦ было подано 54 тыс. 351 заявление на голосование по месту нахождения в день выборов. Основная масса пришла, конечно, из участковых избирательных комиссий. Отмечу, что с 12 марта эта возможность закрыта", - сказала Гладких.

При этом, по ее словам, вплоть до 17 марта избиркомы продолжают принимать "специальные заявления" от тех людей, у кого изменились обстоятельства в последний момент. Оно дает возможность проголосовать не на любом избирательном участке, а на наиболее подходящем из перечня, утвержденного избиркомом.

"Там конечно не такие широкие возможности, но они нужны тем, у кого изменились обстоятельства. Это заявление называется специальным, потому что на него наклеивается специальный знак-марка, и его необходимо предъявить по месту голосования в день выборов. Пока у нас таких заявлений подано 789", - рассказала председатель избиркома.

Она добавила, что на территории края образовано 1 тыс. 325 стационарных избирательных участков, еще 41 участок - в местах временного пребывания избирателей. Также, учитывая специфику Приморского края, согласовано образование 221 избирательного участка на судах, из которых проголосовали уже 135 судов - 5,6 тыс. избирателей. Также досрочно проголосовали избиратели на пяти участках в труднодоступной местности - Красноармейском и Тернейском районах.

С завтрашнего дня, 16 марта, в Приморье справочная служба 09 начнет предоставлять информацию, о том, где можно проголосовать и где находится конкретный избирательный участок.