В изберкоме Приморья считают, что избирательная кампания в крае прошла успешно

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Избирательную кампанию по выборам президента России в 2018 году секретарь краевого избиркома Роман Охотников на пресс-конференции во Владивостоке назвал "спокойной". По его словам, с 31 января не было жалоб на работу избирательных комиссий и ни одного обращения о принуждении к голосованию.

"Что особенно нас радует, что за всю избирательную кампанию не было ни одного обращения или жалобы на действия нижестоящих избирательных комиссий. В целом кампания прошла спокойно", - сказал Охотников.

По его словам, в ходе прошлой кампании по выборам президента в избирком поступали обращения по поводу принуждения отдельных граждан либо к участию в голосовании, либо даже к отчету о том, как они проголосовали. Каждый из этих случаев разбирался отдельно, с привлечением правоохранительных органов.

"Особенностью текущей кампании стало то, что у нас нет ни одного обращения о том, что кто-то кого-то на территории Приморского края принуждал к голосованию. Нет и обращений о принуждении к получению открепительного удостоверения для голосования по месту нахождения. Нет обращений о принуждении к голосованию в пользу какого-то кандидата, и нас такая обстановка радует", - отметил секретарь избиркома.

При этом он сообщил, что комиссия получила несколько сигналов от Роскомнадзора о том, что некоторые сетевые издания публиковали опросы общественного мнения менее чем за пять дней до выборов, что запрещено. Избирательная комиссия Приморья совместно с надзорным ведомством сейчас принимает меры к привлечению изданий к ответственности.