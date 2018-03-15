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Экс-губернатор Омской области Назаров избран членом Совета Федерации

Политика
15 марта, 8:50 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, марта. /ТАСС

В начале февраля Назаров стал депутатом областного Законодательного собрания, сенатор от региона Сергей Попов в тот же месяц написал заявление о досрочном сложении полномочий

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Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров

Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров

© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Омской области избрали сенатором бывшего губернатора региона Виктора Назарова, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-центра Заксобрания региона Анатолий Секретов.

"Голосование прошло, Виктор Назаров официально избран сенатором", - рассказал собеседник агентства.

Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

В начале февраля Назаров стал депутатом регионального Законодательного собрания. Он получил мандат Валерия Бойко, который занял пост первого заместителя председателя правительства региона. Сенатор от Омской области Сергей Попов в тот же месяц написал заявление о досрочном сложении полномочий.

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