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В отделениях "Почты России" в день выборов откроются 18 избирательных участков

Политика
15 марта, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Гендиректор почтового оператора отметил, что организация участков на базе отделений почтовой связи позволит гражданам реализовать свое конституционное право вне зависимости от места их проживания

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. 18 избирательных участков будут открыты в отделениях "Почты России" в день выборов президента России 18 марта. Как говорится в сообщении почтового оператора, избирательные участки будут размещены в отделениях почтовой связи, в управлениях федеральной почтовой связи и на иных объектах в 12 регионах РФ.

"Отделения "Почты России" находятся в шаговой доступности для большинства жителей нашей страны. Организация избирательных участков на базе отделений почтовой связи позволит гражданам реализовать свое конституционное право вне зависимости от места их проживания", - прокомментировал ситуацию генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, слова которого приводятся в сообщении.

В день выборов избирательные участки откроются на четырех объектах "Почты России" в Свердловской области и четырех объектах в Тверской области. Жители Пермского края смогут проголосовать в двух почтовых отделениях области. Один избирательный участок появится на объекте "Почты России" в Санкт-Петербурге, также по одному - в Самарской, Новосибирской, Брянской, Калужской, Костромской областях, Татарстане и Бурятии.

В январе этого года "Почта России" договорилась с Центральной избирательной комиссией о сотрудничестве по вопросам информирования избирателей о порядке проведения выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта. В соответствии с соглашением "Почта России" размещает плакаты формата А4, А3 или А2 на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи. Помимо этого, на клиентских столах или в прикассовой зоне выкладываются информационные буклеты или лифлеты. В отделениях связи, оснащенных экранами, идет демонстрация информационных роликов.

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