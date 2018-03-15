Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин рассказал, как лично принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке

Политика
15 марта, 10:56 UTC+3

Президент подчеркнул, что в той ситуации другого варианта не было

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

"Конечно, здесь не было другого варианта", - ответил он на вопрос о том, принимал ли он сам решение о штурме захваченного здания. "Никто, кроме меня, это решение принять не мог", - заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

"Уверен, что если бы ничего не делать, количество жертв было бы гораздо больше", - сказал президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
4
Лондон предоставит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
5
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
6
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама