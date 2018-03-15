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В ЦИК 18 марта будет работать горячая линия психологической и правовой поддержки

Политика
15 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Уточняется, что линия будет работать для членов участковых избирательных комиссий

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Горячая линия психологической и правовой поддержки будет работать в день выборов президента 18 марта для членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".

"Мы создали еще в рамках нашего многоканального информационного центра специальную линию помощи - справочной, психологической и нормативной поддержки - для наших членов участковых избирательных комиссий, если возникают какие-то конфликтные ситуации", - сказала она.

Всего по всей России будет работать порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий.

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