Памфилова призвала создать на участках атмосферу праздника для избирателей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Праздничная, доброжелательная атмосфера должна царить на избирательных участках в день выборов президента России 18 марта. Об этом заявила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Создание атмосферы, чтобы, когда избиратель приходит на участок, он тоже ощущал важность этого момента, не пришел в какую-то агрессивную, враждебную [среду], где сидят все хмурые, злые, смотрят друг на друга с подозрением. Нет, он пришел к людям воспитанным, уважающим, ценящих свое человеческое достоинство <...> Вот атмосфера праздника, человек пришел, он гордится - "я пришел, я не поленился", - сказала она на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".

Всего по всей России будет работать порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий.