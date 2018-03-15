Лавров 27 марта примет участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет 27 марта в Ташкенте. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирные процессы, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Мероприятие состоится в Ташкенте", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, встреча нацелена на формирование широкого международного консенсуса в отношении основных принципов процесса мирного урегулирования в Афганистане, поиск путей регионального сотрудничества по вопросам безопасности и вовлечение Афганистана в торговое, транзитное, энергетическое, культурное, гуманитарное сотрудничество с Центральной Азией и странами за ее пределами.

"Рассматриваем ташкентскую конференцию как продолжение усилий мирового сообщества, в том числе в рамках московского формата и контактной группы ШОС - Афганистан, в интересах стабилизации ситуации в стране и создание условий для устойчивого развития Исламской Республики Афганистан", - отметила дипломат.