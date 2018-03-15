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Лавров 27 марта примет участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

Политика
15 марта, 11:18 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча нацелена на формирование международного консенсуса в отношении процесса мирного урегулирования в республике

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет 27 марта в Ташкенте. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирные процессы, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Мероприятие состоится в Ташкенте", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, встреча нацелена на формирование широкого международного консенсуса в отношении основных принципов процесса мирного урегулирования в Афганистане, поиск путей регионального сотрудничества по вопросам безопасности и вовлечение Афганистана в торговое, транзитное, энергетическое, культурное, гуманитарное сотрудничество с Центральной Азией и странами за ее пределами.

"Рассматриваем ташкентскую конференцию как продолжение усилий мирового сообщества, в том числе в рамках московского формата и контактной группы ШОС - Афганистан, в интересах стабилизации ситуации в стране и создание условий для устойчивого развития Исламской Республики Афганистан", - отметила дипломат.

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Персоны
Лавров, Олег Леонидович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Афганистан
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