Путин считает нарушением прав человека отказ ряда стран выдавать визы крымчанам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает нарушением прав человека отказ ряда стран выдавать визы жителям Крыма и Севастополя.

"Наши так называемые партнеры предпринимают всяческие попытки ущипнуть крымчан, это связано с визовой политикой и так далее. Все говорят о правах человека, а крымчанам фактически заблокирована выдача виз. Это их наказывают за их выбор? Как это смотрится с точки зрения прав человека? Что это такое как не двойной стандарт?", - сказал президент во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях.

Путин назвал такую политику бредом, отметив при этом, что "наши партнеры это делают - ни стыда, ни совести".