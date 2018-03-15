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Более 80 человек проголосуют в Пхёнчхане на выборах президента РФ

Политика
15 марта, 11:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, марта. /ТАСС

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что российским паралимпийцам в Пхёнчхане разрешено досрочно проголосовать на выборах

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Павел Рожков

Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Более 80 человек в четверг проголосуют на выборах президента РФ во время проведения Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), руководитель штаба по участию российской делегации в Паралимпиаде-2018 Павел Рожков.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что российским паралимпийцам в Пхёнчхане разрешено досрочно проголосовать на выборах. Спортсмены проголосуют 15 марта.

Интервью

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков

Первый вице-президент ПКР: все наши паралимпийцы проголосуют на выборах президента РФ

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"Проголосуют практически все члены делегации, судьи, работающие здесь, родственники наших спортсменов, представители российских СМИ, - сказал Рожков. - В целом это более 80 человек".

Выборы президента России пройдут 18 марта, за пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, на данный момент они завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Паралимпиада в Пхёнчхане завершится 18 марта.

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