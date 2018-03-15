Почти 100 тыс. жителей Волгоградской области проголосуют 18 марта по месту нахождения

ВОЛГОГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Почти 100 тыс. из 1,88 млн избирателей Волгоградской области проголосуют 18 марта на выборах президента РФ по месту нахождения - это в два раза больше, чем было выдано открепительных удостоверений на прошлых президентских выборах в 2012 году. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин.

"В облизбирком подано 92 тыс. 766 заявлений о голосовании по месту нахождения. Эту цифру можно назвать рекордной, потому что на выборах президента РФ в 2012 году открепительных удостоверений на территории региона было выдано 45,8 тыс." - сказал он.

Председатель комиссии отметил, что две трети заявлений о голосовании по месту нахождения подали через единый портал государственных услуг.

В Волгоградской области одновременно с выборами президента пройдет областной референдум по переводу стрелок часов.

Жители региона решат, по какому времени им жить в дальнейшем - по московскому как сейчас или передвинуть стрелку часов на один час вперед. Для участия в этом референдуме жители подали 57 тыс. 889 заявлений по месту фактического нахождения.

"Всего в Волгоградской области 1,54 тыс. избирательных участков. Для удобства голосования инвалидов, маломобильных граждан 96,1% избирательных участков в регионе расположены на первом этаже зданий, в остальных 55 помещениях или есть подъемники, или там будут дежурить волонтеры, чтобы оказать помощь таким гражданам. На каждом участке находятся трафареты для заполнения бюллетеней слепыми и слабовидящими, в день голосования тем гражданам, которым понадобится помощь сурдопереводчика, она будет обеспечена в режиме удаленного доступа", - уточнил Черячукин.

По данным облизбиркома, на 747 наиболее крупных избирательных участках на территории региона, где проголосуют около 80% избирателей, установлены и протестированы системы видеонаблюдения, которые позволят любому желающему наблюдать в режиме онлайн как за ходом голосования, так и за подсчетом голосов.

"Впервые все 46 территориальные избирательные комиссии Волгоградской области будут оснащены на этих выборах системами видеонаблюдения", - отметил председатель облизбиркома.

Он напомнил, что следить за ходом голосования в регионе будут более 3 тыс. общественных наблюдателей, наблюдатели от кандидатов и политических партий, также ожидается приезд в Волгоградскую область около двадцати человек международных наблюдателей.