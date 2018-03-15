Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой об эдельвейсе, озвученную в интервью ТАСС

Политика
15 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Представитель МИД РФ поблагодарила болгарскую прессу, в том числе за приглашение посетить Болгарию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок цветок эдельвейса от болгарских журналистов во время выступления на еженедельном брифинге.

Интервью

Мария Захарова

Мария Захарова: люблю каблуки, сирень и мечтаю о дне без телефона

Перейти в раздел Интервью

Таким образом представители СМИ исполнили мечту дипломата, озвученную в эксклюзивном интервью ТАСС к 8 марта.

Захарова поблагодарила болгарскую прессу, в том числе за приглашение посетить Болгарию. "В отличие от Сергея Лаврова, который так и не принял приглашение о визите в Великобританию, ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю", - шутливо ответила дипломат.

Ранее в праздничном интервью ТАСС Захарова поделилась: "Есть цветок, который хотелось бы получить, - это эдельвейс. Я читала о нем очень много, потому что он считается цветком рожденных в декабре. Ни разу не видела его вживую".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Савченко обвинила Парубия и Луценко в организации стрельбы на майдане в феврале 2014 года
5
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама