Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой об эдельвейсе, озвученную в интервью ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок цветок эдельвейса от болгарских журналистов во время выступления на еженедельном брифинге.

Таким образом представители СМИ исполнили мечту дипломата, озвученную в эксклюзивном интервью ТАСС к 8 марта.

Захарова поблагодарила болгарскую прессу, в том числе за приглашение посетить Болгарию. "В отличие от Сергея Лаврова, который так и не принял приглашение о визите в Великобританию, ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю", - шутливо ответила дипломат.

Ранее в праздничном интервью ТАСС Захарова поделилась: "Есть цветок, который хотелось бы получить, - это эдельвейс. Я читала о нем очень много, потому что он считается цветком рожденных в декабре. Ни разу не видела его вживую".