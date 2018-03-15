Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК даст старт выборам в 23 часа 17 марта, когда откроются участки на Дальнем Востоке

Политика
15 марта, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В 23:00 мск голосование начнется в Камчатском крае и Чукотском автономном округе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в 23:00 мск 17 марта даст старт голосованию на выборах президента РФ, когда откроются первые избирательные участки на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на презентации информационного центра Центризбиркома.

"Открывать день голосования мы будем не 18 марта, а в 23 часа [мск] 17 марта, поскольку на Камчатке и в дальних наших регионах уже будет восемь часов, начнется голосование", - сказала она.

В 23:00 мск голосование начнется в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Тогда же начнет работать информационный центр в Центризбиркоме, сообщил член комиссии Валерий Крюков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край Выборы президента РФ - 2018 Чукотский автономный округ
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
4
В Раду внесено представление на арест Савченко
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама