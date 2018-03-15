ЦИК даст старт выборам в 23 часа 17 марта, когда откроются участки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в 23:00 мск 17 марта даст старт голосованию на выборах президента РФ, когда откроются первые избирательные участки на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на презентации информационного центра Центризбиркома.

"Открывать день голосования мы будем не 18 марта, а в 23 часа [мск] 17 марта, поскольку на Камчатке и в дальних наших регионах уже будет восемь часов, начнется голосование", - сказала она.

В 23:00 мск голосование начнется в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Тогда же начнет работать информационный центр в Центризбиркоме, сообщил член комиссии Валерий Крюков.