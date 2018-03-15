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Около 400 иностранных журналистов будут освещать выборы президента России

Политика
15 марта, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Всего в информационном центре ЦИК аккредитовано 1 тыс. 434 журналиста

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 400 журналистов иностранных СМИ аккредитованы для работы на информационном центре Центризбиркома РФ.

Об этом сообщил в четверг член комиссии Александр Клюкин на презентации информационного центра.

"На сегодняшний день в информационном центре ЦИК аккредитовано 1 тыс. 434 журналиста. Зарубежных из них где-то 400 человек", - сказал он.

Согласно статистическим данным, продемонстрированным журналистам, всего для работы на участках в день выборов аккредитовались почти 13 тыс. сотрудников 2 тыс. 416 российских СМИ, в том числе 5,5 тыс. телеканалов.

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