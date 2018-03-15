Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров заявил, что Новый банк развития БРИКС будет уделять особое внимание Африке

Политика
15 марта, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Созданный в рамках БРИКС Новый банк развития (НБР) будет уделять особое внимание африканскому континенту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей".

"Новый банк развития только начинает свои операции, но он уже скоро будет работать в полную мощь, - отметил глава МИД РФ. - Проекты, которые обсуждаются на первом этапе, касаются только территории пяти стран БРИКС. Возможные проекты за пределами стран БРИКС - это следующий этап. Но ясно, что африканскому континенту будет уделяться специальное внимание, потому что отделение Нового банка развития БРИКС будет расположено в ЮАР".

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Россия Бразилия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама