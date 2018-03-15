Лавров заявил, что Новый банк развития БРИКС будет уделять особое внимание Африке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Созданный в рамках БРИКС Новый банк развития (НБР) будет уделять особое внимание африканскому континенту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей".

"Новый банк развития только начинает свои операции, но он уже скоро будет работать в полную мощь, - отметил глава МИД РФ. - Проекты, которые обсуждаются на первом этапе, касаются только территории пяти стран БРИКС. Возможные проекты за пределами стран БРИКС - это следующий этап. Но ясно, что африканскому континенту будет уделяться специальное внимание, потому что отделение Нового банка развития БРИКС будет расположено в ЮАР".

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.