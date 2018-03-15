Лавров надеется, что прояснить инцидент в Солсбери сможет сам Скрипаль

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлию вылечат и они сами смогут прояснить инцидент в Солсбери.

"Вот такой факт: Сергей Скрипаль жив и дочь его жива. Наверное, если, я надеюсь, их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее", - сказал он в интервью японским и вьетнамским СМИ, фрагмент которого размещен на сайте МИД РФ. При этом министр подчеркнул, что "никто не хочет этого дожидаться".

"Все уже решено и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут, они все знают, а нам остается сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать, - подчеркнул он. - Это буквальный перевод с английского того, что они говорят".

Лавров добавил, что "при этом на вопрос, насколько они уверены, что все это так", который звучит со стороны тех же западных экспертов, "они отвечают "весьма вероятно" (highly possible)". "Но учитывая гибкость английского языка, для тех обвинений, для тех абсолютно провокационных действий, включая высылку дипломатов и угрозы дальнейшего ухудшения отношений, все строить вокруг highly possible - это несерьезно", - заключил он.

По словам Лаврова, Лондон стремится не к установлению истины, а к принятию мировым сообществом своей позиции. "Они [британцы] не хотят установления истины, а хотят, чтобы все приняли то, что они распространяют по миру за чистую монету, - сказал он - Я не думаю, что у них это получится".

"Вчера в СБ ООН мы предложили принять заявление председателя Совета Безопасности, которое призывало бы к сотрудничеству всех сторон для того, чтобы установить истину, но это заявление было заблокировано нашими британскими коллегами, что лишний раз подтверждает то, о чем я уже сказал", - добавил министр.

Великобритания сознательно отказывается действовать согласно процедуре, установленной Конвенцией ООН о химическом оружии, так как не имеет для этого формального повода, считает Лавров.

"По конвенции, сторона, которая хочет разобраться в чем-то происшедшем на ее территории, обязана сделать это официально, письменно. Я не сомневаюсь, что наши британские коллеги все прекрасно знают, там сидят умные люди, - сказал он. - То, что они категорически отказываются от оформления официального запроса и буквально сознательно и аррогантно идут на раздувание антироссийской риторики в публичном пространстве вплоть до истерики, говорит о том, что они прекрасно понимают, что у них отсутствует формальный повод для того, чтобы идти юридическим путем".

"Они пытаются все это свалить в сферу политической риторики, в русофобию в надежде на то, что, как и в целом ряде других случаев, западный мир построится в одну шеренгу и возьмет под козырек, тем более что Соединенные Штаты заявили, что они полностью поддерживают позицию Великобритании", - добавил министр.

Великобритания может задействовать Конвенцию Совета Европы (СЕ) об оказании взаимной помощи по уголовным делам для расследования данного инцидента, отметил Лавров.

"Если их [британские власти] не устраивает ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] и Конвенция [о запрещении химического оружия, КЗХО], которая лежит в основе ее работы, есть еще Конвенция Совета Европы 1959 года об оказании взаимной помощи по уголовным делам. Можно задействовать механизм этой конвенции", - cказал он.

По мнению Лаврова, ситуация вокруг отравления Скрипаля свидетельствует о желании британцев лидировать и не быть забытыми. "В данном случае была выбрана "поляна" русофобии, потому что, наверное, других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше", - пояснил глава МИД.

Дипломат также предположил, что мотив в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ есть у тех, кто ищет поводы осложнить проведение чемпионата мира по футболу в России. "Мотив есть у тех, кто продолжает на нас наседать, в том числе ищет новые поводы (вслед за допингом, за другими вещами), как осложнить проведение чемпионата мира по футболу", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что ни в какой ситуации нельзя предположить, что Москва могла бы как-то участвовать в деле со Скрипалем. "Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что РФ накануне выборов президента (18 марта - прим. ТАСС), накануне чемпионата мира по футболу (пройдет с 14 июня по 15 июля - прим. ТАСС) вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы? Нет никакого мотива", - резюмировал глава российского дипведомства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.