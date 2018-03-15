Людям, которые впервые проголосуют 18 марта, в Подмосковье выдадут магнитики

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Молодые избиратели, которые придут на избирательные участки Московской области 18 марта голосовать впервые в жизни, получат в качестве сувенира магнитики и раздвижные стаканчики. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Раздвижные стаканчики с символикой и магниты будут выдаваться на избирательных участках впервые голосующим", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые голосующие смогут 18 марта получить на избирательных участках Москвы билеты на концерт отечественных звезд.

По данным Коноваловой, всего в Московской области в настоящий момент числятся 5,6 млн избирателей. Из них примерно 10 тыс. человек недавно достигли совершеннолетия и смогут впервые проголосовать на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. --