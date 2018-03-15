Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Людям, которые впервые проголосуют 18 марта, в Подмосковье выдадут магнитики

Политика
15 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Всего таких граждан, недавно достигших совершеннолетия, около 10 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Молодые избиратели, которые придут на избирательные участки Московской области 18 марта голосовать впервые в жизни, получат в качестве сувенира магнитики и раздвижные стаканчики. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Раздвижные стаканчики с символикой и магниты будут выдаваться на избирательных участках впервые голосующим", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые голосующие смогут 18 марта получить на избирательных участках Москвы билеты на концерт отечественных звезд.

По данным Коноваловой, всего в Московской области в настоящий момент числятся 5,6 млн избирателей. Из них примерно 10 тыс. человек недавно достигли совершеннолетия и смогут впервые проголосовать на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. --

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Москва простилась с Олегом Табаковым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама