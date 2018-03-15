В числе наблюдателей от Путина в каждом регионе будет 50-150 активистов ОНФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. От 50 до 150 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в каждом регионе будут выступать в качестве наблюдателей от кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 18 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.

"В этот важный для всей страны день активисты Народного фронта будут присутствовать на избирательных участках не только как избиратели, но и в качестве наблюдателей от кандидата в президенты России Владимира Путина. Также будет осуществляться мониторинг, в ходе которого активисты ОНФ будут оперативно информировать соответствующие органы о возможных провокациях и нарушениях", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

"В зависимости от региона от 50 до 150 активистов ОНФ будут наблюдателями", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, ОНФ подготовит ко дню выборов набор стикеров для пользователей мессенджера Telegram. "Некоторые стикеры будут сделаны на основе интересных плакатов победителей конкурса плакатов "День выборов", который ранее проводил Народный фронт", - добавил Анисимов.

Конкурс плакатов "День выборов" стартовал 23 января 2018 года. Оргкомитет получил более 6,5 тыс. работ со всей России. По итогам конкурса было отобрано 50 лучших работ, первая десятка авторов стала победителями, остальные 40 - лауреатами конкурса. Работы отбирались в трех номинациях: "Школьники", "Любители" и "Профессиональные художники или студии".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.