Косачев: лидеры стран готовят общественность к возможному применению военной силы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Призывы в адрес России от лидеров Великобритании, Франции, Германии и США показывают, что организована масштабная агрессия против России с подготовкой общественного мнения к возможности использования военной силы. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной", - написал Косачев на своей странице в Facebook.