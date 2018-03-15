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Косачев: лидеры стран готовят общественность к возможному применению военной силы

Политика
15 марта, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Сенатор добавил, что "организована масштабная агрессия против России"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Призывы в адрес России от лидеров Великобритании, Франции, Германии и США показывают, что организована масштабная агрессия против России с подготовкой общественного мнения к возможности использования военной силы. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

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