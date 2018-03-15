Посольство России в Боснии выясняет ситуацию с запретом на въезд байкеру Хирургу

БЕЛГРАД, 15 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине (БиГ) предпринимает меры по прояснению ситуации с запретом на въезд лидеру мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирург). Об этом заявил в четверг ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в Сараево Антон Соколов.

"Местные власти не проинформировали посольство о запрете на въезд в Боснию и Герцеговину Александру Залдостанову. Посольство предпринимает меры по прояснению ситуации", - заявил дипломат.

Ранее власти Боснии и Герцеговины (БиГ) запретили въезд на территорию страны лидеру байкерского клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову (Хирург), а также лидеру мотоклуба "Ночные волки Сербии" Саше Савичу. Как заявил директор службы по делам иностранцев БиГ Слободан Уйич, "Залдостанова и Савича власти БиГ провозгласили угрозой национальной безопасности, соответствующее решение доставлено пограничной полиции БиГ для исполнения".

Как сообщает газета "Вечерне новости", запрет на въезд байкерам был вынесен после прямого указания из посольства Соединенных Штатов в БиГ.

Автопаломничество

Запретом на въезд лидерам байкеров Босния и Герцеговина фактически срывает автопробег "Русские Балканы", организованный Федерацией Мототуризма России. В рамках пробега протяженностью более 2 тыс. километров с 19 по 28 марта планировалось посетить православные монастыри, храмы места боевой славы российского воинства и культурно-исторические достопримечательности. По словам организаторов, паломничество "Русские Балканы" ставит своей задачей изучение исторического наследия Российской Империи и популяризацию забытых или малоизвестных святых православного мира.

В планировании маршрутов принимали участие представители Русской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, общественные организации Сербии и Республики Сербской, включая организации соотечественников, проживающих за рубежом. Паломничество "Русские Балканы" планировалось при поддержке Паломнического центра Московского Патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Как раньше сообщали организаторы, присоединиться к маршруту паломничества мог любой желающий на автомобиле. Оргкомитет также предоставляет транспортное место для участия в мероприятиях проекта, людям, не имеющим собственного средства передвижения.