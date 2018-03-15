Слуцкий назвал шантажом требования западных лидеров по раскрытию программы "Новичок"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Требования западных лидеров к России раскрыть программу разработки вещества под условным названием "Новичок" в связи с делом экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, Сергея Скрипаля - это коллективный политический шантаж и продолжение масштабной провокационной линии по очернению России.

Об этом ТАСС в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия ясно заявила, что не имеет никакого отношения к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля. Более того, мы предложили в СБ ООН провести цивилизованное расследование по стандартам ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Однако все наши предложения были заблокированы и отвергнуты самым грубым образом", - напомнил Слуцкий. Теперь же, продолжил он, "нам вновь выдвигают требования на основании того, что кому-то и что-то показалось, и которые иначе как политическим шантажом и продолжением агрессивной провокации по очернению России не назовешь".

Глава комитета также отметил, что Запад априори действует, исходя из "презумпции виновности" в отношении РФ и не воспринимает ни один, даже самый здравый аргумент. "Нас все время без каких-либо доказательств ставят в положение заранее виноватых, требуют оправданий, тем временем проворачивая за спиной мирового сообщества дела, полностью идущие вразрез с нормами международного права", - возмутился Слуцкий. По его словам, это свидетельствует об организованной линии по дискредитации России.

Новые требования Запада

Лидеры Германии, Франции и США и Великобритании потребовали от России раскрыть программу разработки вещества под условным названием "Новичок", о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона, говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении канцлера Ангелы Меркель, президентов Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и премьера Терезы Мэй.

В документе отмечается, что страны "призывают Россию высказать свою позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери", и "Россия, прежде всего, должна в полном объеме раскрыть ОЗХО программу по разработке газа "Новичок".

Также утверждается, что Лондон детально изложил своим партнерам версию, согласно которой Россия "с высокой долей вероятности несет ответственность за это нападение". Согласно заявлению, страны "разделяют оценку Соединенного Королевства в том, что нет убедительного альтернативного объяснения", и констатируют, что "отказ России ответить на справедливые вопросы правительства Великобритании дает дополнительный повод заявлять о ее ответственности".

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ.

Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.