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Рябков назвал политическими хороводами новые санкции Вашингтона в отношении Москвы

Политика
15 марта, 17:59 дата обновления: 15 марта, 18:27 UTC+3

Дипломат добавил, что ждет от Вашингтона новых враждебных действий в отношении Москвы

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расширение санкций США в отношении России - это все те же политические хороводы вокруг лишенных связи с реальностью обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в американские внутренние процессы. Об этом ТАСС в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Ничего нового с точки зрения наших оценок поведения Вашингтона на международной арене этот шаг не добавил. Это все те же самые хороводы политического свойства вокруг абсолютно беспочвенных и лишенных какой бы то ни было связи с реальностью обвинений России якобы во вмешательстве во внутренние процессы США", - отметил высокопоставленный дипломат.

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Он добавил, что Россия уже приступила к подготовке ответных мер на новые санкции США. "Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", - сказал он, не уточнив, когда именно они последуют. "С учетом нашего внутреннего календаря, я предполагаю, что возможны и дальнейшие демонстративные жесткие действия (со стороны США). Мы к ним готовы", - заявил высокопоставленный дипломат.

"Общая атмосфера неприятия России как фактора международной жизни в США крайне сгустилась. Они себя повязали по рукам и ногам своей собственной истерией, в которую скатились вопреки всем нашим призывам остановиться, начинать как-то выводить отношения из пике, налаживать диалог. К сожалению, этого не происходит", - резюмировал Рябков.

Рябков добавил, что ждет от США новых враждебных действий в отношении России.

По словам дипломата, Россия не готовит контактов с Майклом Помпео до его официального назначения на должность госсекретаря США. "Назначение высших должностных лиц в администрации включает утверждения Сенатом, приведение к присяге и так далее, - отметил высокопоставленный дипломат. - Прежде чем все эти ступени не будут пройдены, думаю, мы не можем говорить о каком-то графике контактов".

"Исходим из того, что в настоящее время господин [Рекс] Тиллерсон формально еще не ушел со своего поста, хотя, насколько мы слышали, обязанности государственного секретаря исполняет его первый заместитель, но контакты в рабочем порядке через посольства продолжаются, работа идет, тем более что событий происходит много", - информировал Рябков.

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Он подчеркнул, что Москва "будет готовиться к моменту, когда новый государственный секретарь вступит в должность, тогда, видимо, естественным образом возникнет вопрос о соответствующих контактах".

Рябков также заявил, что в условиях расширения санкций США пока не готов предложить старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону возможные даты для новых консультаций.

"Мы не готовы предлагать какие-то новые даты, особенно странно это было бы делать именно сегодня после очередного расширения американских санкционных списков", - сказал дипломат.

Ранее Шэннон заявил, что Вашингтон ждет от Москвы предложения по возможным датам для проведения нового раунда консультаций по стратегической стабильности.

После того, как Вашингтон сорвал в Женеве российско-американскую встречу по безопасности в киберпространстве, Москва сочла невозможным проведение нового раунда консультаций, который был запланирован на 6-7 марта в Вене.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем в двусторонних отношениях идут под председательством Рябкова и Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм этих регулярных контактов.

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Темы
Санкции в отношении России Назначение нового госсекретаря США Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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