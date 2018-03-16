Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю

Политика
16 марта, 10:39 дата обновления: 16 марта, 10:46 UTC+3

Ранее Гэвин Уильямсон, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал Москве "отойти в сторону и заткнуться"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону, допустившему хамство в адрес России, просто хочется войти в историю. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями, - предположил российский министр. - У Терезы Мэй "highly likely" (перевод с англ. "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС) - главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, "Russia should go away and shut up" (перевод с англ. "России нужно отойти в сторону и заткнуться" - прим. ТАСС). Может, образования не хватает, я не знаю".

Накануне Уильямсон, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал Москве "отойти в сторону и заткнуться". За эти слова его сразу раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что Лондон за такими высказываниями скрывает обстоятельства инцидента вокруг отравления 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
5
Биография Олега Табакова
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Футболисту сборной России Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама