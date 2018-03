Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Главе Минобороны Великобритании Гэвину Уильямсону, допустившему хамство в адрес России, просто хочется войти в историю. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями, - предположил российский министр. - У Терезы Мэй "highly likely" (перевод с англ. "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС) - главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, "Russia should go away and shut up" (перевод с англ. "России нужно отойти в сторону и заткнуться" - прим. ТАСС). Может, образования не хватает, я не знаю".

Накануне Уильямсон, выступая в аналитическом центре города Бристоль, посоветовал Москве "отойти в сторону и заткнуться". За эти слова его сразу раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что Лондон за такими высказываниями скрывает обстоятельства инцидента вокруг отравления 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.