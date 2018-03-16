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Аксенов: Крым на референдуме за воссоединение с РФ показал миру пример истинной демократии

Политика
16 марта, 11:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

По словам главы республики, события Крымской весны вошли в историю не только России и Крымского полуострова, но и в мировую историю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает референдум за воссоединение полуострова с Россией 16 марта 2014 года примером истинной демократии.

"Четыре года назад в ходе общекрымского референдума крымчане единодушно проголосовали за единство со своей Родиной, за восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность, за лучшее будущее. Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, купить или запугать, которых нельзя победить. Мы показали всем народам пример истинной демократии", - сказал Аксенов в пятницу на торжественном собрании, посвященном четвертой годовщине референдума, по итогам которого в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

По его словам, события Крымской весны вошли в историю не только России и Крымского полуострова, но и в мировую историю. "Воссоединение Крыма с Россией в корне изменило геополитическую ситуацию, оказало огромное влияние на международные отношения, стало символом краха однополярного мира", - сказал политик.

Для Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года стало историческим днем - в этот день прошел референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией. В листы для голосования были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

После обработки результатов голосования были подведены итоги референдума: за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации высказались порядка 96,8% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

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