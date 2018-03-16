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Сенаторы Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России

Политика
16 марта, 14:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

В состав наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли сенаторы Гумар Дюсембаев, Едил Мамытбеков и Нариман Турегалиев

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Казахстана примут участие в наблюдении за выборами президента России, которые состоятся 18 марта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба законодательного органа.

"В состав наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ вошли сенаторы Гумар Дюсембаев, Едил Мамытбеков, Нариман Турегалиев. Депутат Михаил Бортник будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по мониторингу электорального процесса будут работать сенаторы Рашит Акимов, Сауле Айтпаева, Владимир Волков, Дулат Куставлетов, Тулеубек Мукашев.

"По приглашению Совета Федерации РФ в наблюдении за выборами будут участвовать депутаты верхней палаты казахстанского парламента Мухтар Джумагазиев, Бахытжан Жумагулов, Сергей Плотников, Бактыбай Чельпеков. Сенаторы планируют посетить избирательные участки, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Кургане", - уточнили в пресс-службе.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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