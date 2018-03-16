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Белоусов: послание президента Федеральному собранию готовилось беспрецедентно долгое время

Политика
16 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Работа над документом началась год назад, сообщил помощник президента РФ

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию готовилось беспрецедентно долгое время, работа над документом началась год назад. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Это необычное поручение и необычное послание. Послание готовилось беспрецедентно долгое время, мы начали над ним работать год назад. Работали на многих площадках, включая ЦСР, Академию наук, площадки целого ряда экспертных центров", - сказал он.

Как отметил Белоусов, главным в перечне поручений по реализации послания главы государства является пункт о подготовке до 15 апреля указа президента РФ, в котором впервые должны быть определены национальные цели развития страны на среднесрочный период. "Почему это важно? Потому что будут определены приоритеты и цели, которые будут обязательны для всех уровней власти, для всех органов власти, включая правительство РФ, субъекты, муниципалитеты на всей территории РФ", - сообщил он.

По словам помощника главы государства, необходимо решить проблемы, которые накапливались в России десятилетиями. "Это сохранение народонаселения и повышение средней продолжительности жизни до 2024 года до 78 лет и потом к 2030 году - до 80 лет. Появилась эта цифра - 78 лет - для того, чтобы мы имели промежуточную точку, к чему мы должны стремиться. Кстати, это очень напряженная задача, очень напряженная цель, и надо ее будет выполнить", - заявил Белоусов.

Он отметил, что надо создать устойчивый рост реальных доходов населения. "Последние годы они у нас сокращались. Это рост реальных пенсий, рост пенсий выше инфляции, как сказал президент, и это сокращение в два раза уровня бедности к 2024 году. Это тоже очень напряженные цели, и их предстоит достичь", - добавил помощник главы государства.

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