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Косачев: рекордное число иностранных наблюдателей будет следить за выборами президента РФ

Политика
17 марта, 10:39 дата обновления: 17 марта, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что аккредитацию в Центризбиркоме получили более 500 иностранных наблюдателей из примерно 65 стран

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рекордное число международных наблюдателей зарегистрировано на выборах президента РФ - более 1500 человек, по приглашениям от российского парламента прибыли наблюдать за выборами более 500 иностранных наблюдателей. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с международными наблюдателями на выборах главы российского государства.

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"В сухом остатке по приглашениям Федерального собрания прибыло, уже находится и получили аккредитацию в Центризбиркоме более 500 иностранных наблюдателей из примерно 65 стран", - сказал Косачев. По его словам, общее число международных наблюдателей на выборах превышает по состоянию на субботу 1500 человек. "И это абсолютный рекорд в истории международного наблюдения за выборами президента РФ", - отметил сенатор.

Он добавил, что предыдущий рекорд на одном из прежних избирательных циклов составлял чуть более 1000 международных наблюдателей. "В полтора раза выше оказалась сейчас эта цифра. Это подтверждает большой международный интерес к выборам президента РФ", - сказал Косачев.

Кроме того, по его словам, парламентарии РФ направили в общей сложности приглашения в адрес 62 либо однопалатных парламентов, либо палат соответствующих двухпалатных парламентов в 41 стране мира. Также направлены приглашения в адрес шести межпарламентских ассамблей: Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

"И было направлено в общей сложности еще более 500 индивидуальных приглашений в адрес известных политиков, общественных деятелей. Это предусмотрено законом о выборах президента. В этом случае палаты Федерального собрания ориентировались как на собственные контакты, так и на рекомендации российских и международных неправительственных организаций", - отметил сенатор.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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