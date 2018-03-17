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В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы

Политика
17 марта, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина подчеркнула, что такого института, как "наблюдатели от СМИ", в принципе не существует

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Cекретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина

Cекретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Представители изданий "Левиафан" и "Молния", которые планировали использовать статус сотрудников СМИ для работы наблюдателями на участках в день выборов президента России 18 марта, не были аккредитованы из-за недостоверных сведений в заявках. Об этом сообщила в субботу ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт написала на своей странице в Twitter, что "решение российской Центральной избирательной комиссии отказать в предоставлении статуса независимых наблюдателей более чем 5 тыс. представителей СМИ демонстрирует, что власти в Кремле боятся открытости перед выборами 18 марта". "Что ты пытаешься спрятать, Россия?" - задалась вопросом Науэрт.

"Отказа не было, были представлены недостоверные заявки, которые были возвращены так называемым редакциям, потому что одна редакция не существует, а вторая заявка была оформлена с недостоверными данными относительно юридических реквизитов данной редакции", - сказала Гришина, уточнив, что в первом случае речь идет об издании "Левиафан", а во втором - о "Молнии".

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При этом секретарь ЦИК отметила, комментируя заявление Госдепа, что такого института, как "наблюдатели от СМИ", в принципе не существует. "Есть институт наблюдателей. И у нас абсолютно достоверная информация есть о том, что те, кто хотел, по сути, обманом, с определенным элементом лукавства попасть на участки с удостоверением представителя СМИ, обратились для получения статуса реального наблюдателя к партиям и кандидатам, которые имеют право направлять наблюдателей", - подчеркнула Гришина.

Ранее сообщалось, что ЦИК не аккредитовал для работы на участках 4,5 тыс. представителей созданного сторонниками Алексея Навального издания "Левиафан", которые собирались наблюдать за выборами. Издание было ликвидировано по решению суда. Также не аккредитованы Центризбиркомом сотрудники издания "Молния", в котором работают представители движения "Голос".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала аккредитацию наблюдателей на участки под видом сотрудников СМИ "ущербным механизмом, потому что у представителей СМИ в два раза меньше полномочий, чем у наблюдателей". Она подчеркнула, что сейчас и у представителей Навального, и у активистов "Голоса" "есть легальная полноценная возможность быть полноценными наблюдателями через кандидатов или через общественные палаты - федеральную, региональные". Выступая на заседании ЦИК 16 марта, Памфилова подчеркнула, что никаких препятствий наблюдателям от "Голоса" или Навального быть не должно: "пусть идут и наблюдают в рамках закона".

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