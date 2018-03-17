МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил своим советником Владимира Плигина, который в четвертом, пятом и шестом созывах нижней палаты парламента занимал пост главы ее комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов - по конституционному законодательству и государственному строительству", - приводятся на сайте слова Володина. "Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", - добавил спикер.

В 2016 году Плигин вновь баллотировался в Госдуму от "Единой России", но занял пятое место в региональной группе партии по Санкт-Петербургу и не прошел в седьмой созыв. В настоящее время он является координатором рабочей группы высшего совета "Единой России" по государственному и политическому строительству.