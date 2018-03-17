Захарова: Лондон так и не предоставил Москве никаких данных по делу Скрипаля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Великобритания так и не передала России никакой информации об обстоятельствах отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Ни разу, ни по одному каналу международной организации, либо дипломатическим, может быть, даже не только дипломатическим, ни по каким каналам никакой информации от Лондона Россия не получала", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Великобритания обязана была предоставить все данные российской стороне по двусторонним каналам согласно Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "Это обязано сделать государство, если есть подозрение, что само вещество имеет привязку к зарубежной какой-то стране. Это может быть транзит, это может быть происхождение, это может быть хранение - все что угодно, то есть любую информацию государство обязано по двусторонним каналам сообщить", - указала Захарова.

Также, по словам представителя МИД РФ, никто не знает, где сейчас находится сам Сергей Скрипаль. "То, в каком он состоянии сейчас находится, никто не знает, кроме тех людей, которые и засекретили в Великобритании всю эту информацию, - сказала дипломат. - Никто не знает, где он и что с ним".

"Когда Скрипаль был уличен в том, что он делает, состоялся суд по российским законам. По решению суда он получил соответствующий срок, он отбывал срок в тюрьме. Затем наступил момент его возвращения в ту страну, на которую он на самом деле работал шпионом, - сказала Захарова. - И он передавался британской стороне в целости и сохранности".

Захарова полагает, что с делом Скрипаля будет связано еще много мистификаций. "Но шаг за шагом, я думаю, они будут открываться", - добавила она.

Дипломат, в частности, заявила, что данный скандал имеет связь с сирийским вопросом. "Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих (действий России в Сирии и дела Сергей Скрипаля - прим. ТАСС) двух историй, - сказал она. - Антироссийская кампания очевидна. Второй трек - пресловутая тема химического оружия".

"Запад постоянно обвиняет Дамаск, подспудно и Москву, в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований, никаких доказательств не предъявляется, - обратила внимание Захарова. - Как можно доказать то, что не имеет доказательств?".

"Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используются термины "химического оружия", "отравление химическими материалами", - отметила дипломат.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.